32^ Palermo Ladies Open, mercoledì la presentazione

Le giocatrici scenderanno in campo dal 17 al 25 luglio prossimi

PALERMO – Fervono i preparativi al Country Time Club per i 32^ Palermo, Ladies Open, in programma dal 17 al 25 luglio prossimi. Il Torneo, dotato di un montepremi di 275.000 dollari, sarà ufficialmente presentato alla stampa mercoledì 16 giugno, alle ore 10, nei locali della Rinascente di via Roma 289 a Palermo .

Alla conferenza stampa di presentazione del Torneo saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l’Assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, l’Assessore comunale allo sport, Paolo Petralia, il Consigliere nazionale della FIT, Gabriele Palpacelli, il presidente del Circolo Country Time club, Giorgio Cammarata, ed il Direttore del Torneo, Oliviero Palma.

“Dopo l’edizione dei record dello scorso anno (vinta dalla francese, Fiona Ferro, ndr) con 17 milioni di telespettatori nel mondo e 2.548 ore complessive mandante in onda da 38 tv internazionali – ha sottolineato Oliviero Palma – stiamo organizzando un altro Torneo nel rispetto della tradizione. Speriamo che i numeri sempre più bassi di contagiati dal covid e l’aumento dei vaccinati, ci possano consentire di avere sugli spalti un numero maggiore di spettatori rispetto ai 350 previsti. L’obiettivo rimane, comunque, lo stesso dello scorso anno, e cioè di offrire uno spettacolo di assoluto livello, garantendo sicurezza e prevenzione”.