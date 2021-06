Approvato il bilancio 2020 della Popolare Sant’Angelo

Confermati gli amministratori in scadenza per compiuto mandato

PALERMO – L’Assemblea dei soci di Banca Popolare Sant’Angelo Scpa ha approvato il bilancio di esercizio 2020 e la destinazione del risultato di esercizio (1.200.103,50 euro) a riserva legale per 120.010,35 euro e a riserva straordinaria per 1.080.093,15. euro Sono stati confermati gli amministratori in scadenza per compiuto mandato: Antonio Coppola, Ines Curella, Serafino Costanza, Virginia Colli e Alessandro La Monica.