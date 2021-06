Blocco dei licenziamenti, Orlando apre a una proroga

ROMA – Un intervento selettivo per la proroga del blocco dei licenziamenti: il Governo è disponibile, annuncia il ministro del Lavoro Andrea Orlando, mentre il segretario della Cgil Landini avverte che sbloccare ora i licenziamenti sarebbe “una decisione davvero molto grave”. Il ministro dell’Economia Daniele Franco afferma che “se la crescita del Pil fosse più ampia vi sarebbero più risorse per tagliare le imposte o per aumentare la spesa pubblica”. Cartelle esattoriali cancellate dopo 5 anni in caso di mancata riscossione: è l’ipotesi alla quale lavora il Governo.