Catania, Tacopina si fa avanti per la Spal: trattativa saltata definitivamente

Da qualche settimana la trattativa tra la Sigi e Tacopina, per l’acquisto del Catania, si è arenata ma sembrava potesse esserci un ritorno di fiamma se la dirigenza avesse dimostrato di essere riuscita a ridurre l’indebitamento del club. Questo ritorno di fiamma, però, non potrà esserci perché l’avvocato italo-americano si è fatto avanti per l’acquisto di un’altra società.

Nelle ultime ore si era parlato di un’interesse per la Spal, che milita in Serie B, ed oggi la notizia ha trovato riscontro. A darne l’ufficialità è il club ferrarese che scrive: “S.P.A.L. srl e Avvocato Tacopina comunicano che, dopo lo scambio di informazioni avvenute tra le parti nelle ultime ore e in considerazione dell’apertura della proprietà all’ingresso nella partecipazione societaria di nuovi soggetti, è iniziata un’analisi legata alla manifestazione d’interesse dimostrata. Tale manifestazione non ha ancora condotto alla formulazione di nessuna offerta”.

Tacopina, quindi, adesso lavora per acquisire delle quote della Spal e saluta definitivamente il Catania.