Covid, Figliuolo fissa l’obiettivo di 80% di vaccinati a settembre

Il piano del generale per l'autunno prevede anche l'addio ai grandi hub e il via all'organizzazione per l'ipotesi terza dose

ROMA – L’80% degli italiani vaccinato contro il Covid entro settembre, l’addio ai grandi hub e il via all’organizzazione per l’ipotesi terza dose: questo il piano autunnale di Figliuolo. Slitta intanto alla mezzanotte il coprifuoco in zona gialla. Altre 4 le regioni bianche, 7 in tutto. Restano ancora chiuse le discoteche: oggi il sottosegretario Costa riceve il Sindacato italiano dei locali da ballo (Silb). Sul piano sanitario altri 65 i morti in 24 ore per il Covid, mentre il tasso di positività resta stabile all’1,5%.