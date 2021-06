Covid, quattro positivi gravi al pronto soccorso

I contagi sono in calo ma ieri i medici dell'emergenza del Policlinico hanno dovuto predisporre ricoveri

CATANIA – I numeri annunciano speranza. A Catania sembra cominciata la riduzione dei contagi al Covid 19. L’ultimo bollettino parla di 41 nuovi casi. Una boccata d’ossigeno per la provincia etnea che fino alla scorsa settimana registrava numeri che superavano di gran lunga quota cento. Il virus sta dando tregua? È ancora presto per dirlo. E i comportamenti non corretti potrebbero vanificare i sacrifici fin qui fatti.

Positivi gravi al Pronto Soccorso

Purtroppo, però, ci si continua ad ammalare. Al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania ieri in una sola giornata sono stati ricoverate quattro persone con difficoltà respiratorie. I pazienti positivi sono stati ricoverati al San Marco di Catania, dove ormai da settimane si nota un calo costante dei posti letto Covid occupati.

Continua la campagna di vaccinazione

La vaccinazione, intanto va avanti, a ritmi serratissimi. Temina oggi l’iniziativa regionale Porte aperte AstraZeneca per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al siero inglese. Hanno aderito a Catania gli Hub di San Giuseppe La Rena a Catania, Acireale e Caltagirone.

Il vaccina resta l’unica arma per sconfiggere il terribile virus. Il direttore di Malattie Infettive del Cannizzaro di Catania Carmelo Iacobello è stato chiaro: “Purtroppo continuiamo a ricoverare soprattutto over 80 non vaccinati. E sono gravi”.