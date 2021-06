E’ morto Ezio Vittorio, anima dell’Amatori Catania Rugby

CATANIA. Una persona perbene. Un grande professionista che ha legato il suo nome a doppia mandata alle vicende dell’Amatori Catania Rugby.

E’ una notte dolorosa quella di oggi. Spietata nell’esito e, per questo, impossibile da accettare.

E’ una notte che strappa per sempre Ezio Vittorio alla vita, ai suoi affetti ed al suo sport che era la sua dimensione naturale: il rugby.

Una tragedia improvvisa come il suo cuore che ha cessato di battere.

Ezio Vittorio se ne va a 56 anni portando con sè quell’esperienza che era stata linfa di insegnamenti per i suoi ragazzi. Quello spirito di sacrificio e di battaglia, di umiltà e di fatica, per non venire meno agli obiettivi del campo e della vita.

Da giocatore prima e da allenatore poi, Ezio Vittorio è stato il carattere robusto e inscalfibile dell’Amatori Catania Rugby.

Per Catania è una notte davvero scura.

“Un momento di assoluto dolore”

L’Amatori Catania Rugby ha ricordato così il suo allenatore e amico di sempre:

“Una tragedia che strazia i cuori di tutti gli sportivi catanesi. Una tragedia, la scomparsa improvvisa e prematura del nostro grande coach Ezio Vittorio. Un uomo perbene, una persona splendida e un grande rugbista che ha fatto la storia da giocatore e da allenatore di questo nobile sport. Da coach successi, passione e applicazione, sempre con la grande fierezza di essere semplicemente o fortemente Ezio Vittorio. Un momento di assoluto dolore e l’Amatori Catania Rugby si stringe in un forte abbraccio a tutta la famiglia Vittorio.

Sarai sempre il grande Ezio, il gigante buono, il fuoriclasse della palla ovale”.