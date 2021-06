Ekipe Orizzonte pronta per Gara 5: sfida decisiva per lo scudetto

CATANIA – È la vigilia di GARA 5 della finale scudetto di pallanuoto femminile, quella che deciderà chi vincerà il tricolore di quest’anno. Domani, mercoledì 9 giugno alle 18:00, Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova si sfideranno infatti nel match decisivo del campionato di Serie A1, che si giocherà sul campo delle venete (partita a porte chiuse e in diretta su RAI SPORT HD).

Un confronto di altissimo livello come le partite sin qui giocate dalle due formazioni negli ultimi dieci giorni, che hanno decretato l’equilibrio assoluto nel punteggio, che vede le rossazzurre e le biancoscudate sul 2-2 per effetto delle vittorie conquistate finora dall’una e dall’altra parte. L’attesa è tanta e tra poco più di ventiquattro ore si conoscerà il nome della squadra campione d’Italia, che sarà anche quella che centrerà il successo proprio nella sfida di domani.

Le catanesi raggiungeranno Padova già in serata per prepararsi alla “bella” contro le venete, consapevoli delle insidie del match e con la certezza che sarà sempre il risultato del campo a determinare chi vincerà il titolo, come ha detto il presidente dell’Ekipe Orizzonte prima della partenza: “Sappiamo bene – ha sottolineato Tania Di Mario – che quella di domani sarà una partita ancora più dura e difficile di tutte le altre di questa finale. Finora sono state quattro battaglie piene di emozioni, colpi di scena e sofferenza, per entrambe le squadre. Immaginavamo ci fosse la possibilità di arrivare a Gara 5. Sono circa vent’anni anni che gioco e vivo finali, errori ce ne sono stati e ce ne saranno, l’ultimo non é l’unico di queste quattro gare. Ma l’equilibrio è innegabile, non credo che alcuni episodi possano cambiare questo. Ho un grandissimo rispetto per il lavoro della mia squadra, per il valore dei miei avversari e per l’operato della classe arbitrale. Sono dispiaciuta per ciò che è successo, ma credo che essere tornati ai play off e avere la possibilità di poter dare un bello spettacolo alla fine decreterà un vincitore e sarà chi avrà meritato di più”.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE SCUDETTO:

GARA 1 – venerdì 28 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 13-12 d.t.r.

GARA 2 – domenica 30 maggio, Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte 8-9

GARA 3 – venerdì 4 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 12-14 d.t.r.

GARA 4 – domenica 6 giugno, Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 10-8 d.t.r.

GARA 5 – mercoledì 9 giugno, ore 18.00 Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD