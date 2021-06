Enna, Scibona nuovo Comandante della stazione dei carabinieri

ENNA – Il luogotenente Maurizio Scibona è il nuovo Comandante della stazione dei carabinieri di Enna. Cinquantuno anni, originario di Piazza Armerina, arruolato nell’Arma nel 1990, ha frequentato la Scuola allievi sottufficiali al termine della quale è stato destinato alla Legione carabinieri di Catanzaro, prestando poi servizio in provincia di Reggio Calabria come vicecomandante presso la stazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte fino al 1994. In seguito Scibona è stato impiegato presso il Nucleo operativo radiomobile di Locri e nel 1999 è stato trasferito a Castel di Lucio, in provincia di Messina, come Comandante di stazione. Nel 2004 il trasferimento a Pantelleria, sempre alla guida della stazione dei carabinieri, poi, nel 2006, l’arrivo a Enna, prima presso la stazione e poi al Nucleo operativo radiomobile della Compagnia. Scibona ora prende il posto di Rosolino D’Amico, trasferito alla Tenenza di Scicli con il grado di sottotenente.