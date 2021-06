I fuochi d’artificio per la scarcerazione della signora della droga FOTO

Hanno festeggiato il ritorno a casa, dopo la scarcerazione, della madre del capo piazza di via Piombai (Di Martino, ndr) sparando alcuni fuochi d’artificio. Un rito, ormai consueto, quello dei giochi pirotecnici tra le organizzazioni di spacciatori. La scena è stata immortalata dalle telecamere dei carabinieri che per diversi mesi, lo scorso anno, hanno seguito in diretta gli affari del gruppo criminale. Documentati anche altri momenti “singolari”: lo spaccio di una donna con in braccio il bimbo, il pestaggio di una vedetta, il pagamento dei pusher al temine del turno e il ringraziamento di un cliente con tanto di inchino a una vedetta che gli consente l’accesso nel bunker della droga.