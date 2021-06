Nofrio’s Cup: il Borussia cerca il riscatto, il Milan vuole rimanere in testa

MARINEO (PA) – È in programma questa sera la seconda giornata della Nofrio’s Cup. Ad aprire le danze, alle ore 20, sarà il match Borussia Dortmund-Ajax, con i gialloneri che vorranno subito dimenticare il KO della prima giornata e alla vigilia di questa sfida non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Alle ore 21 a scendere in campo saranno Amburgo e Real Madrid, subito dopo il match Milan-Barcellona che chiuderà la giornata. I rossoneri cercheranno a tutti i costi la vittoria in modo tale da guadagnare margine sulle inseguitrici.

La prima giornata è stata ricca di gol, emozioni e divertimento. A testimoniarlo sono le vittorie di Milan e Amburgo che si sono imposte, rispettivamente, con il risultato di 8-5 contro il Real Madrid e 5-3 contro il Borussia Dortmund. Un pareggio, invece, per Ajax e Barcellona ma ricco di gol anche questo, concluso con il risultato di 3-3. Anche per questa seconda giornata di campionato si prospettano tanti gol.