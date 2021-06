Palermo, i cimeli del vecchio club lasciano il Barbera

PALERMO – Il vecchio Palermo è fallito e adesso anche i cimeli vanno via. Il 4 maggio scorso questi cimeli sono stati assegnati all’avvocato Massimo Costa, ex presidente del Coni Sicilia, che li esporrà al museo internazionale del Coni che sorgerà a Palermo il prossimo settembre.

L’avvocato era l’unico offerente e si è aggiudicato il lotto 69, portando a “casa” maglie, coppe, fotografie e targhe celebrative. Tra questi cimeli anche la coppa per la vittoria del campionato Primavera 2008-2009, la coppa Ali della Vittoria che nella stagione 2013-2014 i rosanero vinsero grazie alla promozione in Serie A, ma anche la Coppa Italia di Serie C vinta nella stagione 1992-1993. Quella coppa è una delle più preziose, per questo motivo il club di viale del Fante ha chiesto ufficialmente il cimelio a Costa che, però, non ha dato una risposta ufficiale.

Questi cimeli, intanto, hanno salutato ufficialmente il Barbera nella mattina di ieri e adesso molti di questi troveranno nuova collocazione proprio all’interno del museo. Un pezzo di storia del Palermo che non resta al Palermo Fc, ma che sarà a disposizione della città.