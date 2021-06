Riscossione, si studia l’ipotesi di cancellare le cartelle dopo i 5 anni

ROMA – Ridurre a cinque anni la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. E’ l’ipotesi a cui lavora il governo per la riforma della riscossione che punterebbe ad accorciare i tempi di incasso e avere un sistema più efficiente. Le prime bozze della riforma che circolano nei palazzi ministeriali porterebbero quindi alla rinuncia ai 1.000 miliardi di crediti sulla carta che sono custoditi dal cosiddetto “magazzino” dell’Agenzia delle Entrate, facendo piazza pulita delle cartelle che risultano inesigibili.

Infine nel riavviare a fine giugno la macchina delle cartelle, sospese dal marzo 2020 a causa della pandemia da Covid 19, si pensa di prevedere un meccanismo di ripresa dei pagamenti soft, con allungamento delle rateizzazioni soprattutto per non far perdere tale diritto a chi la rateizzazione aveva chiesto.