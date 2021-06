CATANIA – Vigilantes a sbarrare gli accessi alla Timpa di Leucatia. Brutta sorpresa, domenica scorsa, per gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana e l’eurodeputato Dino Giarrusso, hanno notato alcune guardie mentre facevano un sopralluogo sul Monte San Paolillo, area a verde tra Barriera e Canalicchio finita sotto i riflettori per via di alcune costruzioni realizzate in area, parrebbe, vincolata.

L’episodio

Quanto accaduto è riportato in un post dal consigliere Boanccorsi. “Oggi – si legge – insieme ai colleghi Valeria Diana e Dino Giarrusso, abbiamo fatto una visita ispettiva all’ingresso sud della “Timpa di Leucatia”. Entrambi gli ingressi, quello nord (Battiati) e quello sud (Catania), da una decina di giorni sono interdetti da una ditta di vigilanza privata. Cosa assurda oltre che ingiusta. Stiamo parlando di strade – sostiene il consigliere – in parte pubbliche e in parte private (non recintate), che da più di 20 anni permettono (servitù di passaggio) di raggiungere le zone umide della Timpa e l’area dove scorre l’acqua della sorgente”.

Sicilia Antica

“La Timpa è di tutti – tuona ancora Binaccorsi – non possiamo permettere che venga blindata una delle poche aree verdi dal grande valore naturalistico e archeologico”. Sito per di più vincolato, come sostiene il legale dell’associazione Sicilia Antica, tra le realtà che stanno tentando la tutela del sito. L’avvocato Nunzio Condorelli, che annuncia anche un esposto alla Procura, spiega come la collina sia attraversata da due strade, una in direzione Est – Ovest e l’altra Nord – Sud e come qui insisterebbe una costruzione abbandonata per la quale sarebbe stata chiesta una sanatoria.

L’esposto alla Procura

“La strada Nord-Sud – via Leucatia Croce via Lavatoio – risulta delle mappa catastale come comunale – afferma l’avvocato. Per questo stiamo completando un esposto da presentare alla Procura della Repubblica per liberare la strada, che tra l’altro costeggia pure il fiume Leucatia ed è zona vincolata e dove qualcuno ha addirittura deciso di mettere un cancello”.