XXX Giro di Sicilia auto storiche: “Emozionati per questa ripartenza”

PALERMO – Prenderà il via il 10 giugno la trentesima edizione del Giro di Sicilia auto storiche. Lo scorso anno la manifestazione non si è tenuta a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, ma per questa nuova edizione l’emozione è tanta.

Lo star sarà a Palermo, con l’arrivo in programma il 13 giungo a Città del Mare a Terrasini. Il primo giorno di corsa si concluderà con l’arrivo ai Giardini Naxos, da dove partirà la seconda per concludersi alla Valle dei Templi di Agrigento, che darà luogo alla partenza della terza tappa con arrivo proprio a Terrasini.

Gli organizzatori non nascondono la loro emozione per questa entusiasmante ripartenza delle corse: “Malgrado la pandemia il club non si è fermato perché non potevamo fermarci, altrimenti non saremmo potuti partire – ha affermato Antonino Auccello presidente Veteran Car Club Panormus -. La macchina è molto complessa e strutturata in una settimana c’è una mole di lavoro notevole. Siamo emozionati perché dopo un anno e mezzo di stasi siamo i primi a livello nazionale a partire come manifestazione ASI e di interesse nazionale facendo parte del circuito tricolore patrocinato dal Ministero del Turismo”. Il pensiero di Auccello è già rivolto anche alla prossima edizione: “Il prossimo anno sarà l’anniversario numero centodieci e ci stiamo già preparando”.

“Abbiamo a messo su una 600 d’epoca modificata per disabili e sarà il terzo anno che questi nostri amici faranno il Giro di Sicilia come normali concorrenti. Abbiamo aperto ad altre associazioni Onlus. Non mi aspettavo di questa fiducia. Due anni fa eravamo 250 partecipanti, avevano equipaggi provenienti dal Giappone, Argentina, Nord America; quest’anno – ha concluso il presidente del Veteran Car Club Panormus – i numeri si sono ridimensionati, ma molti concorrenti europei sono tornati con molto entusiasmo e saremo 130 equipaggi”.

Alla conferenza stampa di partecipazione era presente anche il Vice Presidente della Regione Sicilia Gaetano Armao: “È la trentesima edizione, così importante e prestigiosa che segna un momento di ripresa. È fondamentale che la ripersa sia più vigorosa e veloce possibile. Non pensiamo di uscire dalla crisi con una ripresa lenta fatta di ‘ora vediamo, piano piano’ dobbiamo uscire con grande forza attraendo turismo e dobbiamo essere grati agli organizzatori di questa manifestazione perché hanno avuto coraggio, hanno osato, hanno lanciato il cuore oltre la siepe. L’impegno della Regione accanto a chi ha dimostrato questo coraggio e voglia di riprendere è pieno. La ripresa dovrà consentire di rilanciare la Sicilia, dobbiamo restituire il futuro ai siciliani”.