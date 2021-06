Accusati di rapina e lesioni: in manette padre e due figli

PALERMO – Padre e due figli avrebbero picchiato e rapinato a marzo due uomini dopo un incidente stradale in via Antonio Marinuzzi. Oggi gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre accusati di lesioni gravi e rapina. Le due vittime di 36 e 26 anni sono state ricoverate in ospedale con diversi traumi. La prognosi è stata di 20 giorni.

Dopo uno scontro all’incrocio con via Cosmo Guastella da una delle due auto coinvolte sono scesi gli aggressori che – secondo quanto ricostruito – avrebbero picchiato i due, gli avrebbero rubato i cellulari e poi sarebbero scappati facendo perdere le proprie tracce.

Le vittime del pestaggio, nonostante le ferite, sono riuscite ad annotare il numero di targa dell’auto degli aggressori. Le indagini sono state condotte dai Falchi della squadra mobile, gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica che ha analizzato le tracce sull’asfalto e acquisito le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. Elementi che avrebbero consentito di risalire ai tre indagati che sono stati portati al carcere Lorusso di Pagliarelli. (ANSA).