Baldini: “La mia priorità va al Catania”

CATANIA – Baldini ed il Catania potrebbero continuare insieme la prossima stagione, ma il tecnico vorrebbe delle garanzie da parte della società. L’ex allenatore del Trapani è consapevole delle difficoltà economiche del club, che cerca investitori per garantirsi il futuro.

Il tecnico, comunque, è arrivato in città per discutere i piani per la prossima stagione: “Sono ancora sotto contratto, avevo dato la mia parola che sarei tornato a Catania, anche perché mi era stato chiesto un planning sulla rosa e le mie impressioni in questi mesi, ho visionato anche tanti giovani di valore – ha dichiarato il tecnico a “Telecolor”. Ascolterò quello che mi dirà la dirigenza. Il Catania ha la priorità, qualsiasi altra chiacchiera che io abbia fatto in questo periodo l’ho comunicata alla società. Nel calcio se ne fanno tante di chiacchiere. Sono qua perché la mia volontà è quella di restare ma voglio capire bene la situazione. In questo periodo ai tifosi interessa maggiormente l’iscrizione al campionato, questa deve essere la priorità. Catania è una piazza che deve avere una squadra competitiva fino all’ultima giornata, che va in campo ed è pronta a morire per la maglia che indossa”.

Baldini, quindi, attende il Catania ma è consapevole che le altre società stanno già operando per la costruzione della squadra e, in caso di mancata iscrizione, potrebbe rimanere a guardare: “Non mi spaventa rimanere a casa, mi piacerebbe iniziare una stagione dall’inizio e ambiziosa. Sono ambizioso con me stesso, ho una voglia di campo e una fame che mi mangia. A chi ha voluto fare delle chiacchiere con me, ho detto che ho bisogno di temporeggiare capendo cosa si fa a Catania. Il termine ultimo per aspettare potrebbe essere la scadenza dell’iscrizione, non mi andrebbe di firmare un contratto e poi ritrovarmi il 28 a dover piangere. Sarebbe complicatissimo. Con la conoscenza, l’onestà intellettuale e la voglia massima di fare bene, senza spendere milioni di euro si può allestire una squadra forte. Non voglio neanche pensare che il Catania sia a rischio d’iscriversi. Ho bisogno che la dirigenza mi tolga ogni dubbio su questo”.