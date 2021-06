Calcio scommesse Serie D, in arrivo le sentenze

Sono in arrivo le sentenze per il calcio scommesse in Serie D. Le società coinvolte sono diverse e tutte militanti nel Girone I, che lo scorso anno vide protagonista il Palermo, ma che non è tra le società coinvolte.

Le gare ritenute sospette sono diverse e si riferiscono alla scorsa stagione, ma non solo. Le stagioni interessate sono anche quelle precedenti e sembra vi siano stati degli accordi per truccare i risultati, dietro pagamento di somme di denaro.

Le sentenze dovrebbero arrivare nella giornata di domani e questo richiama, come normale che sia, l’attenzione di squadre non coinvolte perché porrebbero vedere stravolta la loro classifica e, di conseguenza, guadagnare posizioni e ritrovarsi in lotta per obiettivi che ad inizio stagione sembravano impossibili.

Le società che, invece, tremano sono Troina, Licata e Rotonda perché alcuni loro tesserati avrebbero preso parte a questo illecito e sembra possa esserci il rischio concreto della retrocesssione.