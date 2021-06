CATANIA – I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato il 36enne Salvo Federico Di Stefano , in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Pavia. L’uomo, già condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, rapina, sequestro di persona e ricettazione, reati commessi negli anni 2009, 2015 e 2016 a Tremestieri Etneo, Cilavegna (PV) e Rovigo, dovrà espiare una pena residua equivalente ad anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.