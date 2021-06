Gravina: “Speriamo di arrivare a Wembley”

ROMA – Mancano due giorni all’inizio ufficiale degli Europei. La gara di esordio vedrà l’Italia affrontare la Turchia. Gli azzurri partono favoriti per la vittoria del proprio girone, ma non per la vittoria finale.

Ci crede, invece, il presidente della Figc Gabriele Gravina, che durante la conferenza stampa di presentazione di Casa Azzurri ha dichiarato: “Volevamo generare entusiasmo e da questo punto di vista questa Nazionale ha già vinto. Sappiamo quai sono le difficoltà che andremo ad affrontare. La speranza è quella di prendere un aereo e andare a Wembley e restarci un po’, in modo da giocarci almeno le semifinali”.

“La Nazionale è il paese, non la Federazione. È una squadra in cui si identifica in tutto il paese, ripartiamo insieme perché tutti insieme possiamo raggiungere un obiettivo importante. L’entusiasmo a me piace da morire. Bisogna restare coi piedi per terra perché qui di scontato non c’è nulla. La Nazionale in questo momento ha grande appeal”.