Ippodromo Palermo, Zapata Rap conquista il centrale

PALERMO. Con il tempo al chilometro di 1.13.1 Zapata Rap conquista il centrale in programma oggi all’ippodromo La Favorita. A condurre il cavallo (un castrone baio di sei anni) alla vittoria è stato Lorenzo La Rosa, protagonista anche della settima corsa, dove è arrivato primo con Vincent Amg.

Alla seconda corsa, valida come seconda prova di selezione al campionato italiano gentleman, è Salmon Roc a primeggiare su Tivadar Verynice e Argokam. Per l’allievo di Claudio Lazzara, guidato da Rosolino Lo Giudice, gara sul miglio in 1.15.5. Nella “maratona” della quarta corsa, 2.600 metri per cavalli indigeni di 4 anni europei, ancora i gentleman protagonisti: successo di Belen Leone con Francesco Paolo Caruso, che taglia il traguardo davanti a Belfagor Fi e Blue Train. Alla quinta corsa, riservata ai cavalli di tre anni, è Capriccio Min in sediolo ad Andrea Buzzitta ad imporsi su Cuore di Gaia e Caleydos Rab.

Di tutto rispetto il ragguaglio cronometrico per Bamby, che alla prima corsa chiude in 1.14.1 con la guida di Porzio jr.



Di seguito i risultati completi delle sette corse in programma

Ordine d’arrivo 1 corsa * 2-8-3

1) BAMBY G.PORZIO JR.

2) BONJOUR A LA VIE

3) BIJOUX DI GAIA

Ordine d’arrivo 2 corsa * 7-3-6

1) SALMON ROC R.LO GIUDICE

2) TIVADAR VERYNICE

3) ARGOKAM



Ordine d’arrivo 3 corsa * 2-8-4

1) CANAKA OP D.DI MAIO

2) CARLINO WISE L

3) CRAB WISE AS

Ordine d’arrivo 4 corsa * 4-6-2



1) BELEN LEONE FP.CARUSO

2) BELFAGOR FI

3) BLUE TRAIN

Ordine d’arrivo 5 corsa * 6-1-3

1) CAPRICCIO MIN A.BUZZITTA

2) CUORE DI GAIA

3) CALEYDOS RAB

Ordine d’arrivo 6 corsa * 1-4-5

1) ZAPATA RAB L.LA ROSA

2) ARTEZ

3) ASK ME NOW

Ordine d’arrivo 7 corsa * 2-1-10

1) VINCENT AMG L.LA ROSA

2) ALBACHIARA LA

3) SPIRIT D’ASOLO