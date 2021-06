L’affondo di Lupo: “Comuni senza fondi, governo inadempiente”

“Ancora oggi i Comuni siciliani non hanno ricevuto le quote di riparto per l’anno 2020 del Fondo regionale Investimenti. Una grave inadempienza del governo Musumeci che blocca il rilancio economico e lo sviluppo delle comunità locali che passa attraverso le opere pubbliche e il lavoro”.

Così il capogruppo Pd Giuseppe Lupo in un’interpellanza firmata da tutti i componendi del gruppo parlamentare all’Ars chiede di provvedere con urgenza alle assegnazioni dei trasferimenti regionali per gli investimenti in favore dei comuni stanziati con la Finanziaria 2020.



Il presidente Musumeci, trascorso oltre un anno dall’approvazione della legge, intervenga con urgenza – conclude Lupo – per sbloccare gli accrediti ai Comuni.