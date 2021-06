“Sfiducia a Orlando? Pronti a raccogliere le firme”

PALERMO – “Come annunciato oggi in consiglio comunale, Fratelli d’Italia effettua l’ultima chiamata per mandare a casa Orlando e la sua fallimentare amministrazione. Città al dissesto, quasi mille bare accatastate in attesa di degna sepoltura, partecipate prossime all’implosione con tutte le conseguenze per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie, servizi inesistenti, periferie abbandonate, sono alcuni dei fallimenti di questa maggioranza. Pronta la mozione di sfiducia, invitiamo tutti i consiglieri di opposizione a sottoscriverla per restituire la parola ai palermitani il prima possibile”. Lo dichiara Francesco Scarpinato, capogruppo e coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.