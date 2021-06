Sigel Marsala, altra conferma: il libero Vaccaro resta in squadra

MARSALA (TP) – Registra un altro tesseramento la Sigel Marsala. Tra le riconfermate c’è pure il libero di Palermo

Simona Vaccaro. La classe 1996 con l’annata agonistica che verrà disputerà il suo quarto campionato di serie A2. Ancora una volta con l’inconfondibile azzurro di Marsala. Quello cadetto un torneo che le ha permesso di crescere assieme alla nostra piccola realtà e assimilare così la dovuta esperienza, riuscendo serenamente e con naturale disinvoltura a reggere la pressione ogni qualvolta è stata chiamata in causa o in soccorso della squadra. Specie nell’ultima stagione di A2 cominciata e vissuta da protagonista facendo parte quasi sempre del sestetto di partenza e non più da gregaria come nelle altre precedenti tre edizioni.

Il legame con la città e con l’ambiente pallavolistico cittadino una solida ragione che ha fatto propendere la nostra Società a riconfermare ancora una volta la ex Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto. Per ritrovarsi nuovamente assieme decisivo il suo sì, avendo accettato di buon grado la volontà del gruppo dirigenziale che l’ha rivoluta a sè.

Il commento di Vaccaro subito dopo l’ufficialità della riconferma: “Ringrazio i dirigenti della Sigel per la decisione di avermi chiesto di rimanere ancora in maglia Sigel. Sono felice di proseguire a Marsala, la piazza più prestigiosa del volley femminile siciliano. Come tutte le altre ragazze, pure io desidero ripartire con una nuova stagione di A2 e possiedo buone sensazioni che la squadra possa ripetere l’ultima buona annata dalla quale proviene”.

Dopo gli annunci di Pistolesi e Parini e della nuova imprescindibile pedina per gli equilibri del team come la palleggiatrice Scacchetti, con Vaccaro crescono le unità che comporranno l’organico della Sigel Marsala 2021/’22 del nuovo Davide Delmati.