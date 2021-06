Traffico di droga, arrestato 56 enne: dovrà scontare 2 anni e 9 mesi

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri, ad esito di attività investigativa, personale della Squadra Mobile – Squadra Catturandi- ha proceduto alla cattura del pregiudicato 55enne D.B.A., destinatario di un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Catania, dovendo espiare la condanna definitiva di anni 2 mesi 9 perché riconosciuto colpevole di aver fatto parte di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Le indagini avviate nel 2011 dalla Sezione Antidroga e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno permesso di chiarire i fondamenti e le dinamiche dell’associazione nonché di acquisire notevoli elementi probatori in ordine agli illeciti traffici di stupefacenti posti in essere dall’arrestato e dagli altri indagati, oltre a individuare i canali di approvvigionamento, prevalentemente rappresentati da trafficanti calabresi, pregiudicati di notevole spessore, che operavano tra la Calabria, nello specifico la Piana di Gioia Tauro, e la Sicilia.

Questi ultimi, hanno condotto l’attività criminale con tale disinvoltura da spingersi fino alla città di Catania, prendendo accordi direttamente con il promotore dell’organizzazione etnea. Le risultanze investigative hanno consentito di trarre in arresto, in flagranza di reato, alcuni soggetti e di sequestrare notevoli quantità di cocaina e ingenti somme di denaro, armi e munizioni. In particolare:

il 21 novembre 2011, è stato tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 6.5 Kg. di cocaina, di 2 fucili a pompa, di 2 revolver cal.38, di 1 pistola automatica cal.9×21, di 1 pistola automatica cal.9, di munizionamento vario e della somma di 467.440,00 euro;

il 2 giugno 2012 è stato tratto il medesimo D.B.A., poiché trovato in possesso di 9.6 Kg. di cocaina.

L’altra operazione

Sempre ieri, in esito ad attività investigativa, personale della Squadra Mobile – Squadra Catturandi- ha proceduto all’arresto del pregiudicato M.C. di 46 anni, destinatario dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 08.06.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania. L’arrestato deve espiare la condanna definitiva di anni 3 e mesi 6 perché riconosciuto colpevole del reato di traffico e detenzione di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nel mese di maggio 2019 personale Polstato lo aveva tratto in arresto, in flagranza di reato, in quanto, nel corso di perquisizione, all’interno del suo garage rinvenivano 100 chilogrammi di marijuana.