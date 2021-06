Aggressioni agli agenti penitenziari, Lega al sit-in all’Ucciardone

PALERMO – Il capogruppo della Lega al Consiglio comunale Igor Gelarda e la responsabile Giovani del Carroccio Elisabetta Luparello hanno aderito stamattina a una manifestazione davanti al carcere Ucciardone contro le aggressioni subite dagli agenti penitenziari.

“Questa mattina abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal segretario provinciale sindacato Cnpp della polizia penitenziaria, Maurizio Mezzatesta – dicono i una nota gli esponenti della Lega -. Manifestazione che si è tenuta davanti il carcere dell’Ucciardone. Un luogo simbolo delle continue violenze subite dagli uomini della polizia penitenziaria, con decine di agenti aggrediti negli ultimi tempi. Abbiamo partecipato in rappresentanza della Lega che, con Matteo Salvini, è da sempre stata vicina a questa categoria di lavoratori. E vicina a tutti gli uomini e le donne in divisa. Anche la violenta aggressione subita dai due poliziotti da parte di un extracomunitario, proprio ieri a Palermo, deve farci riflettere sulla necessità di fornire immediatamente tutti gli esponenti delle forze dell’ordine del taser. Unico strumento che può garantire la sicurezza e l’incolumità degli uomini in divisa. Basta poliziotti mandati in ospedale, più tutela per chi difende la nostra sicurezza e aumento delle pene per chi li aggredisce “.