CATANIA – Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Librino ha effettuato un’ampia campagna di controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa. Sono stati, così, individuati e perseguiti diversi furti di energia elettrica e reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, di armi, di invasione di immobili di proprietà del Comune di Catania. Inoltre, sono stati controllati alcuni soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Nell’ambito di detta attività, nel cui corso sono state indagate 9 persone, si evidenzia un pregiudicato di 35 anni il quale non è stato trovato presso il domicilio di arresti; successivamente rintracciato, è stato arrestato per il reato di evasione e, quindi, risottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

In relazione ai reati di occupazione di immobili di proprietà del Comune di Catania e di furto di energia elettrica è stata condotta una capillare azione di controllo, resa vieppiù difficoltosa dalle caratteristiche dell’area su cui insistono gli edifici posti ad accertamenti e all’omertà di taluni abitanti. In tale contesto, due cittadini, uno di anni 52 e uno di anni 48, sono stati indagati in stato di libertà per invasione/occupazione di edificio pubblico (ai sensi degli artt. 633 e 639 bis Codice penale); altre tre persone, una di anni 38, una di anni 53 e una di anni 50, sono state indagate in stato di libertà per il reato di furto energia elettrica.

L’azione della Polizia di Stato si è anche estesa controlli in materia di armi: un uomo di anni 67 è stato indagato in stato di libertà perché deteneva illegalmente 30 munizioni che sono state sequestrate penalmente. Denunciato anche un pregiudicato di anni 42, il quale è stato indagato ai sensi dell’art.697 c.p. perché deteneva un coltello che è stato sequestrato; al medesimo pregiudicato è stato contestato anche l’art. 75 D.P.R.309/90, poiché è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina e marijuana: per tale motivo, gli è stata ritirata anche la patente di guida. Un altro pregiudicato è stato indagato in stato di libertà ai sensi per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a p.u. e, nell’ambito della più ampia operazione di polizia eseguita unitamente al Reparto cinofili antidroga, è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti della marijuana.

Sono stati eseguiti, inoltre, controlli su strada di veicoli e di noti pluripregiudicati: in tale circostanza sono state elevate anche sanzioni previste dal Codice della Strada per guida senza patente e senza casco, guida contromano in carreggiata separata; eseguiti diversi fermi amministrativi.