Concorsi, 29 posti all’Asp di Palermo riservati a persone disabili

Concorsi pubblici e opportunità lavorative selezionate in collaborazione con https://www.liveconcorsi.it/: l’ultima novità concorsuale riguarda l’Asp di Palermo.

È in arrivo il nuovo concorso per categorie indetto dall’Asp di Palermo, per titoli ed esami, riservato interamente ai soggetti disabili, al fine di ricoprire 29 profili professionali afferenti al personale del comparto di assistente amministrativo, categoria C, e al personale del comparto di collaboratore professionale sanitario e assistente sanitario, categoria D.

Nello specifico, la gazzetta ufficiale n.44 del 4 giugno 2021 ha reso nota la seguente suddivisione: 21 posti sono destinati alla figura di assistente amministrativo, categoria C; 8 posti sono destinati alla figura di collaboratore professionale sanitario e assistente sanitario, categoria D.

Per partecipare al concorso si ritiene necessario il possesso di requisiti generali, diversi a seconda della posizione scelta. Per il profilo professionale di assistente amministrativo, cat.C, l’Asp di Palermo richiede il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario e assistente sanitario, cat. D, l’Asp di Palermo richiede il diploma universitario di assistente sanitario.

Per quanto concerne la domanda di partecipazione al concorso, la stessa dovrà essere compilata e inviata, pena l’esclusione, per via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica resa disponibile sul sito dell’Asp di Palermo, al link www.asppalermo.org sezione concorsi, entro e non oltre il 4 luglio 2021.

Per poter partecipare al concorso è necessario, inoltre, versare un contributo concorsuale di 10,00€, non rimborsabile, sul conto corrente postale n.19722909, intestato all’azienda sanitaria di Palermo, servizio tesoreria, completa di casuale del versamento.

In conclusione, pena l’esclusione, i candidati interessati a partecipare al concorso dovranno allegare alla domanda di partecipazione un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, firmato e datato dal candidato; pubblicazioni edite a stampa in formato pdf non modificabile; la ricevuta che possa comprovare l’avvenuto versamento della tassa concorsuale; e infine una fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Si invitano gli interessati a prendere visione del sito www.LiveConcorsi.it per ottenere, in modo più dettagliato, le informazioni necessarie circa il bando di concorso presente sul sito dell’Asp di Palermo, i requisiti, le figure professionali e i documenti necessari per essere ammessi al concorso.

Per scoprire tutte le novità e le scadenze in tema di lavoro e concorsi, si consiglia inoltre di prendere visione della sezione concorsi, attraverso il link https://livesicilia.it/articoli/concorsi/.