Dubbi su AstraZeneca ai giovani, atteso il verdetto del Cts

Atteso dal Cts un pronunciamento sull’uso di AstraZeneca nella strategia vaccinale, in particolare nell’uso fra i giovani. Gli esperti hanno infatti dubbi sugli open day di AZ per i giovani. Locatelli: ‘massima attenzione’ su ‘eventuali effetti

collaterali che portino poi a considerare cambiamenti di indicazioni’. La Asl Napoli 2 ferma l’open day Astrazeneca.

Intanto l’Italia è pronta al green pass, dice il commissario Figliuolo. Sono 39 milioni e 320mila le somministrazioni di vaccino. Via libera alla seconda dose in vacanza, ma per ‘motivi eccezionali’ e periodo di permanenza ‘congruo’ fuori dalla Regione di residenza e ‘adeguato preavviso’. Già opzionata con l’Ue l’eventuale terza dose. 2.199 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore e 77 morti. Tasso positività stabile all’1%.