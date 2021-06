Il disastro della diga Sciaguana svuotata, si insedia la commissione

ENNA – Insediata la commissione di verifica nominata dall’assessora all’Energia della regione Siciliana, Daniela Baglieri, per risalire alle cause dello svuotamento della Diga Sciaguana, nell’Ennese. A presiedere la commissione Enrico Foti, ordinario di Idraulica e direttore del dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania. Con lui gli altri componenti: l’ingegnere Salvatore Bordonaro, dell’Ufficio del Dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, e l’avvocato Federico Franchina. “Abbiamo il dovere nel minor tempo possibile di verificare quanto è accaduto nella diga del territorio ennese. I cittadini meritano una risposta concreta”, afferma Baglieri. “Stiamo, inoltre, disponendo una riorganizzazione delle procedure a tutela della sicurezza degli invasi di tutta l’Isola. La diga secondo i rilievi della Regione Siciliana, al primo maggio conteneva oltre due milioni di metri cubi di acqua. Adesso il fondo dell’invaso è completamente secco – conclude -. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni sistemiche affinché quanto accaduto non si ripeta in futuro”.