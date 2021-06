In Sicilia ancora 284 nuovi casi Covid, preoccupa Catania

L'Isola seconda in Italia per incremento dietro alla Lombardia, che però ha effettuato più tamponi

PALERMO – Sicilia seconda in Italia per incremento di casi Covid in 24 ore. L’Isola oggi registra 284 nuovi positivi, scoperti grazie a 13.803 tamponi antigenici e molecolari: l’incidenza che rimane al 2,1% ma i numeri piazzano l’Isola appena dietro La Lombardia, che ha fatto registrare 352 nuovi casi con un numero sensibilmente più alto di test: 35.696.

Sorvegliata speciale, sull’isola, resta la provincia di Catania. All’ombra dell’Etna, dove da diversi giorni c’è apprensione per l’aumento di casi, i nuovi positivi tra ieri e oggi sono stati 118. Più staccate le altre province: Palermo 73, Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3, Ragusa 1.

Il report quotidiano del ministero della Salute indica un lieve aumento dell’attuale numero degli infetti: al momento sono 7.361, 39 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, nell’Isola ci sono stati tre decessi e 242 guarigioni. Continua la lieve diminuzione dei numeri relativi ai ricoveri ospedalieri: i pazienti in regime ordinario sono passati dai 365 di ieri ai 362 di oggi, quelli in terapia intensiva o sub-intensiva sono scesi da 39 a 38.

Due nuove forniture di vaccini anti-Covid, per un totale di 27.900 dosi, intanto, sono in arrivo da domani nei centri siciliani attraverso il corriere espresso di Poste Italiane. Gli speciali furgoni di Sda consegneranno nelle farmacie ospedaliere 15.000 fiale del tipo Moderna, destinate a Palermo, e 12.900 Jannsen di Johnson & Johnson.

Il Dasoe, intanto, ha spiazzato tutti inviando una direttiva ai vertici delle Asp e ai commissari per l’emergenza Covid di Palermo, Catania e Messina: stop alle somministrazioni di AstraZeneca agli under 60 in attesa di un pronunciamento del Cts. Restano possibili le seconde dosi.