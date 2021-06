Jebreal e la lotta per il rispetto delle donne, venerdì a Palermo

PALERMO – Venerdi’ 11 giugno alle ore 18,30 nel giardino di Villa Malfitano, a Palermo incontro con Rula Jebreal per la presentazione del suo libro “Il cambiamento che meritiamo”, edizione Longanesi. Rula Jebreal, giornalista, scrittrice pluripremiata, italo israeliana, di origini palestinese, vive da anni a New York e collabora con testate internazionali quali il New York Times, il Washinghton Post, e diverse reti televisive Nel 2019 è stata designata da Emmanuel Macron ,come consigliera per la parità di genere per il G7, collabora con la Vice Presidente degli Stati Uniti kamala Harris per le missioni di dialogo e di pace Attivista in favore dei diritti umani, contro le discriminazioni di genere e contro la violenza sulle donne.

L’incontro è organizzato dalla Presidente dell’Inner Wheel Palermo Normanna e dal Pool antiviolenza e per la legalità, Angela Mattarella Fundaro’, per la condivisione dei temi dei quali la Rula Jebreal è testimone nel mondo. Dialogherà con l’autrice la giornalista Giovanna Cirino di I Love Sicilia Sabato mattina 12 giugno alle ore 11,00 Rula Jebreal riceverà a Palazzo delle Aquile dal sindaco Leoluca Orlando la cittadinanza onoraria di Palermo Sempre sabato alle 19,00 il libro sarà presentato al Centro nautico Eolo di Castellammare del Golfo, dove riceverà nella prima edizione, il Premio internazionale Pari Opportunità Città di Castellammare del Golfo conferito dal Sindaco Nicola Rizzo.