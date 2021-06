Lavori al Policlinico, chiuso dalle 24 alle 7 il pronto soccorso

In particolare si tratta dell'area in cui giungono le ambulanze

PALERMO – Dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di domani mattina (venerdì 11 giugno) chiusura temporanea di alcune aree dell’attuale pronto soccorso del policlinico Giaccone di Palermo per renderle più funzionali alle esigenze dei pazienti.

Nel corso di questa notte – a partire da mezzanotte fino alle sette – saranno in corso alcuni lavori nell’aree di pertinenza esterna del pronto soccorso che interferiscono con l’ingresso. In particolare si tratta dell’area in cui giungono le ambulanze (camera calda).

“Per tale ragione in questa fascia oraria – da mezzanotte fino alle 7 del mattino di domani – il pronto soccorso del Giaccone resterà chiuso. Abbiamo scelto una fascia oraria notturna con un minore impatto sull’utenza – ha spiegato il commissario straordinario Alessandro Caltagirone – proprio per far sì che i cittadini possano avere meno disagi. Entro le 7 i lavori saranno completati e da domani mattina potremo riprendere a pieno la funzionalità del pronto soccorso”.