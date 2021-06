Palermo: almeno una cessione per reparto poi i rinforzi

PALERMO – La prima mossa per la prossima stagione il Palermo l’ha già messa in atto e corrisponde alla conferma di Giacomo Filippi in panchina. Adesso sarà necessario rinforzare la squadra per cercare di lottare per i primi posti della classifica, ma non sarà una cosa semplice.

Filippi vorrebbe cambiare diversi calciatori e ha già avanzato questa richiesta alla società. Si tratta nello specifico di almeno cinque o, addirittura, sei elementi. Partendo da chi difende i pali si andrà verso la conferma di Pelagotti, ma sarà necessario trovare un suo vice con Fallani che è tornato alla Spal per fine prestito e che potrebbe, però, tornare in Sicilia in vista del prossimo campionato.

In difesa ha già salutato Niccolò Corrado, che è stato poco preso in considerazione nella stagione appena conclusa a causa dei diversi infortuni e del Covid che ha lasciato qualche strascico. A sinistra rimane solo Crivello, ma anche lui potrebbe essere ceduto. Il difensore nato nel quartiere di Mondello è stato preso poco in considerazione da Filippi, che potrebbe avallare la sua cessione per cercare un giocatore ritenuto più funzionale al progetto. La lista dei probabili partenti potrebbe allungarsi ad almeno uno tra Marconi, Lancini e Somma. I primi due hanno un altro anno di contratto e chiedono il rinnovo per rimanere in Sicilia, ma se dovessero arrivare delle offerte il club non metterebbe il bastone fra le ruote, anche per alleggerire il monte ingaggi; il terzo nella parte finale del campionato ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni che l’hanno tenuto fuori e nel match dei playoff di ritorno contro l’Avellino è stato anche mandato in tribuna per scelta tecnica.

In mediana certo della conferma De Rose, arrivato a gennaio e rivelatosi un elemento di livello superiore. Con lui dovrebbero rimanere Odjer e Luperini. Da discutere la situazione riguardante Broh che non ha garantito una stagione ad alti livello e, in caso di offerte, partirebbe. Ha già salutato, invece, il francese Martin che ha il contratto in scadenza il 30 giugno e non sarà rinnovato.

In attacco saranno confermati Valente, Kanoute, Floriano e Silipo. Servirà capire cosa ne sarà del futuro di Santana. Il capitano potrebbe presto sedersi a discutere con la società e insieme verrà presa una decisione. L’argentino vorrebbe continuare a giocare, ma sa bene che l’età non l’aiuta e che non potrebbe giocare tutte le gare. Ad aver fatto le valigie è il classe 2000 Nicola Rauti tornato al Torino per fine prestito, ma non è detto che non possa tornare in Sicilia per una nuova stagione in prestito con, eventualmente, un diritto di riscatto in favore dei rosa. Verso la cessione va Lorenzo Lucca, che potrebbe garantire denaro fresco da reinvestire per una nuova punta in grado di sostituire sia lui che Saraniti, che vorrebbe rimanere per riscattare la stagione negativa, ma qualche offerta è già arrivata e nelle prossime settimane verrà valutata.