Polizia, commissariato Oreto nell’ex Palazzo delle Ferrovie

PALERMO – Il commissariato di Polizia Oreto avrà sede nell’ex Palazzo delle Ferrovie di via Roma, a Palermo. Sono stati consegnati i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria e adeguamento impianti elettrici, di climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di via Roma n.19 (ex Palazzo F.F. S.S.) da adibire a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-Stazione.

I lavori fanno parte del programma di finanziamento DPCM 25 maggio 2016 Bando per la presentazione di progetti di qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane, e ammonta a € 900.000,00.

I lavori saranno espletati dalla Edil Project s.r.l. di Trapani il Direttore dei lavori Ing. Paolo Mattina, Direzione Edilizia – Beni Culturali RUP Ing. Lorenzo Fruscione, Direzione Patrimonio.

Il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ha sottolineato che “La Città Metropolitana conferma l’impegno in risorse umane professionali e in investimenti per contribuire alla funzionalità delle strutture della Polizia di Stato secondo criteri di collaborazione istituzionale tra le diverse istituzioni pubbliche”