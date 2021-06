Rifiuti incendiati e tracce di benzina in via dell’Arsenale

PALERMO – Durante le operazioni di spegnimento di un rogo di rifiuti attorno alle 4 della scorsa notte in via dell’Arsenale i vigili del fuoco hanno trovato alcune bottiglie di benzina e tracce di benzina che arrivavano ad altre bottiglie piene di liquido infiammabile che si trovavano nei pressi di alcuni grossi mezzi parcheggiati nell’area di sosta della Grimaldi al porto di Palermo.

L’incendio non ha danneggiato i grossi tir e container grazie ai vigili del fuoco che sono arrivati in pochissimo tempo e hanno scongiurato che l’innesco della benzina potesse provocare danni nell’area parcheggio.

Stanno intervenendo gli agenti della polizia che indagano e i tecnici dei vigili del fuoco per cercare tracce utili per risalire agli autori di quella che sembra un’intimidazione. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona. Lo scorso febbraio il dirigente della Grimaldi group, Alessandro Bisanti, aveva trovato un proiettile calibro 38 sulla sua scrivania negli uffici di via Amari.