Sky, offerta milionaria a Dazn per trasmettere la Serie A

Il prossimo campionato di Serie A non sarà visibile in esclusiva sui canali Sky, che ha dovuto abdicare. L’intero campionato sarà visibile sui canali di Dazn, con tre gare in co-esclusiva sull’emittente satellitare che si è aggiudicata la possibilità di trasmettere queste gare.

Sky, però, vorrebbe continuare a trasmettere anche le altre sette gare. Per questo motivo ha avanzato un’offerta di ben 500 milioni di euro a stagione per avere nel proprio bouquet un canale satellitare di Dazn (con la possibilità di trasmettere anche le 7 gare a giornata di cui non possiede i diritti) e la disponibilità dell’app di Dazn su Sky Q. La proposta avrebbe come scadenza l’inizio degli Europei, venerdì.

La risposta da parte di Dazn è già arrivata ed è stata negativa. A diffondere la notizia è Bloomberg. Sky, quindi, potrà solo trasmettere le tre gare in co-esclusiva, ma non è detto che nei prossimi giorni possa tentare un nuovo affondo.