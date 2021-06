Sorrentino: “Pelagotti vuole rimanere a Palermo”

PALERMO – Un paio di giorni fa l’estremo difensore del Palermo, Alberto Pelagotti, tramite il proprio profilo Instagram ha annunciato di aver affidato la propria procura ad un ex rosanero. Si tratta, anche in questo caso, di uno che di mestiere faceva il portiere ed è Stefano Sorrentino. Pelagotti è il primo assistito di Sorrentino, che ha appena iniziato il mestiere di procuratore.

Per Sorrentino, che a Palermo ha lasciato un grande ricordo, è un effetto un po’ particolare: “È una cosa bella, ma soprattutto per me è una nuova sfida – dichiara Sorrentino ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia” -. Siamo partiti e, fatalità, la prima procura firmata è proprio col portiere del Palermo. Al di là di questo, con Alberto c’è un bel rapporto già da tempo. Il mio rapporto con Alberto parte da prima di questa opportunità professionale. Ci conosciamo da tempo”.

Pelagotti ha il contratto in scadenza nel 2022 e vorrebbe discutere il rinnovo con il club di viale del Fante: “È presto per parlare chiaramente. Per prima cosa bisogna capire quali siano le intenzioni della società, ma al di là di tutto ha un contratto e non stiamo parlando comunque di un giocatore libero. Che sia un anno o tre o cinque, cambia veramente poco. La volontà di Alberto è quella di rimanere a Palermo, nei prossimi giorni sentirò la società e capiremo bene anche le loro intenzioni. Com’è giusto che sia, in questo momento devono pensare all’allenatore e al budget a disposizione per la prossima stagione. Discutere del contratto non sarà sicuramente un problema“..

Sorrentino sa bene come si tratta con i presidenti delle società di calcio avendo giocato per tanti anni: “Pur avendo iniziato da poco tempo questo nuovo mestiere, posso dire di essere parecchio navigato vista l’esperienza fatta da calciatore. La cosa più importante, adesso, è che i ragazzi del Palermo si riposino, perché li attende una stagione da protagonisti. Poi, per quanto riguarda Alberto, sa che fuori dal campo ci sono io a dargli una mano. Anzi, anche due se serve”.