Covid, mezza Italia si dirige verso la zona bianca

ROMA – Mezza Italia verso la zona bianca. Più della metà del Paese in zona bianca, con l’ingresso nella fascia di rischio più bassa per Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e provincia autonoma di Trento: in tutto si tratterà di tredici regioni da lunedì prossimo, alle quali entro la settimana successiva si aggiungeranno le altre. L’ultima, la Valle d’Aosta, entrerà in bianca dal 28 giugno.

Intanto, ha ricevuto parere favorevole del Garante per la Privacy lo schema di decreto attuativo per il rilascio del green pass. Per recuperare il documento, autorizzato l’uso dell’app Immuni, rinviato quello di IO. Oggi il nuovo monitoraggio sulla pandemia in Italia, e si preparano a riaprire anche i parchi a tema. Nelle ultime 24 ore 2.079 casi e 88 vittime. Il tasso di positività resta al’1%.