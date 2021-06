Cus Catania, Parisi ai campionati assoluti di canottaggio

Sarà Rosanna Parisi, nel singolo senior, a rappresentare il CUS Catania ai prossimi Campionati italiani assoluti di canottaggio, in programma a Gavirate (VA). Lo hanno definito il Maxi Campionato Italiano. Per la seconda volta nella storia (la prima è stata l’anno scorso) la federazione nazionale ha deciso di riunire tutte le categorie agonistiche in una 4 giorni di gara in programma da giovedì a domenica sul lago di Varese.

Il programma è diviso in due parti: giovedì sono andate in scena le qualificazioni per gli equipaggi più giovani; venerdì, semifinali e finali con l’assegnazione dei titoli italiani ragazzi, under23 ed esordienti. Sabato e domenica, quando sarà impegnata Rosanna Parisi, stesso programma per le categorie juniores, pesi leggeri, senior e para rowing.

Rosanna Parisi è stata stoica nella passata edizione, in cui riuscì a centrare un quarto posto nel singolo esordienti nonostante avesse un dito fratturato, adesso gareggia nella categoria più importante, la senior: “L’obiettivo – spiega l’allenatore della sezione canottaggio Diego D’Arrigo – è arrivare in finale, a cui si qualificano otto equipaggi. Non è affatto semplice però, un po’ perché il singolo rappresenta la gara dei canottieri più veloci e un po’ perché, essendo l’anno olimpico, il tasso tecnico e atletico è molto più alto. Se Rosanna riuscisse a centrare la finale, sarebbe veramente un risultato prestigioso”