Euro 2020, questa sera si parte: Italia subito in campo

ROMA – Ritorna, finalmente, l’Europeo che si sarebbe dovuto giocare lo scorso anno ma che è stato rinviato per via del Covid, che ha impedito la disputa della manifestazione.

Questo Europeo è molto atteso perché è anche il primo ad essere disputato in ben undici città diverse. La prima gara verrà disputata all’Olimpico di Roma e vedrà scendere in campo gli azzurri di Mancini sfidare la Turchia. Sugli spalti ci saranno anche i tifosi, ma non ci sarà il tutto esaurito a causa delle restrizioni da Covid, pero è un passo per il ritorno alla normalità.

Prima della sfida ci sarà la cerimonia inaugurale che vedrà protagonisti anche gli ex calciatori e campioni del mondo del 2006, cioè Alessandro Nesta e Francesco Totti. Sugli spalti sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronto a anche a fare il tifo per gli azzurri

Le altre sedi delle gare saranno Baku, San Pietroburgo, Copenaghen, Amsterdam, Bucarest, Londra, Glasgow, Siviglia, Monaco e Budapest. A Londra si giocheranno le semifinali e le finali. L’obiettivo dell’Italia è quello di arrivare almeno in Inghilterra, ma non sarà per niente semplice.

Mancini sa di avere a disposizione un gruppo forte e motivato, con una voglia di rivalsa che deriva dalla mancata partecipazione all’ultimo mondiale, ma le favorite sono altre. Tra queste c’è indubbiamente la Francia campione del mondo, ma anche la giovane Germania, seguita dall’Inghilterra e dal Belgio, con la Croazia che vorrà ripetere il percorso che la portò in finale all’ultimo Mondiale. Come sempre ci potrà a che essere qualche outsider pronta a dare filo da torcere a tutte.