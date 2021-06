Fisco, il governo pensa al ritorno del “redditometro”

ROMA – Le spese per il mutuo e per l’affitto, quella per l’auto ma anche per i medicinali, per i figli a scuola e università, per le bollette, per i consumi telefonici e gli abbonamenti alla pay tv: il governo punta a riattivare il Redditometro e il

dipartimento Finanze del Mef pubblica sul sito una consultazione con le categorie sullo schema di decreto per ricostruire la capacità contributiva delle persone a partire dal 2016. Tale strumento, che si avvale anche di medie Istat per spese di alimentari e abbigliamento, scatterebbe con uno scostamento del 20%. Sono previste 55 diverse tipologie di famiglie tipo.