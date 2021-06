Guerini ad Augusta: vertice con i ministri di Turchia e Gran Bretagna

AUGUSTA – Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, oggi a bordo della Nave Cavour della Marina Militare, ormeggiata al porto di Augusta, in provincia di Siracusa, avrà due incontri bilaterali: con il Segretario di Stato per la Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna Ben Wallace e poi con il Ministro della Difesa Nazionale della Repubblica di Turchia Hulusi Akar. A seguire i tre ministri della Difesa, a bordo della Nave britannica HMS Queen Elizabeth, ormeggiata nel porto siciliano, avranno un pranzo di lavoro. Al centro dei colloqui: “NATO 2030, un’agenda transatlantica per il futuro” con uno sguardo al prossimo vertice di Bruxelles del 14 giugno, la sicurezza marittima e la stabilita’ nell’area del Mediterraneo.

