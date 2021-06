Italia, debutto con il botto ad Euro 2020: Turchia KO 3-0

ROMA – L’Italia vola al debutto di Euro 2020. Torna il pubblico all’Olimpico e gli azzurri danno spettacolo.

Tre gol alla Turchia alla fine sembrano pochi, malgrado il muro eretto da Gunes. Serve un tempo per sfondarlo. Dopo un sospetto rigore (ma la regola sul mani in area è appena cambiata), al 53′ arriva l’autogol di Demiral su cross di Berardi a premiare l’assedio azzurro. L’uno-due di Immobile e Insigne in 17′ chiude i giochi. Donnarumma inoperoso, Spinazzola sugli scudi. Alla fine si fa festa con i 16mila tornati a sorridere allo stadio dopo lo stop per la pandemia.

Nessuna sorpresa nella formazione dell’Italia che sta per affrontare la Turchia. Il ct Roberto Mancini manda in campo la formazione prevista, quella dell’ultima amichevole, con il 4-3-3 che prevede Donnarumma in porta, la difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, centrocampo con Barella, Jorginho, Locatelli, tridente offensivo con Berardi, che ha vinto il ballottaggio con Chiesa., Immobile e Insigne. Nella formazione della Turchia presenti i due ‘italiani’ Demiral e Calhanoglu.