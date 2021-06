L’Italia organizza il “World Blood Donor Day Global Event”

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è un appuntamento internazionale che si tiene ogni anno per ringraziare i donatori volontari e per far crescere nel mondo la consapevolezza dell’importanza delle donazioni che vengono effettuate con regolarità, in modo da poter disporre sempre di sangue ed emocomponenti di qualità da utilizzare in ambito sanitario.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre anche l’opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni.

Nel 2021 l’OMS ha assegnato all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event” e in tutta Italia si svolgeranno iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del dono.

A Palermo saremo presenti in Piazza Pretoria dalle ore 8.00 alle 14.00 con le Autoemoteche Fratres e Croce Rossa e con le associazioni: Associazione Donatori Nati Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, con il patrocinio del Comune di Palermo.

Durante l’evento sarà possibile donare il sangue o fare la predonazione, ovvero l’esame di idoneità (visita con il medico e prelievo) che serve per poter iniziare a diventare donatori di sangue.

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Gruppo Fratres Palermo ai seguenti numeri: 345/4176083 – 392/9240662 – 091/7510685