Movida selvaggia, stop alla vendita di bottiglie e lattine

PALERMO – E’ ormai guerra aperta alla movida selvaggia. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha infatti firmato un’ordinanza con cui vieta in tutta la città la vendita di sera di alcolici e bevande in vetro o alluminio, per tutti i fine settimana da domani fino a luglio. Una misura che segue una prima ordinanza che invece, in caso di assembramenti, chiudeva non solo alle automobili ma anche ai pedoni la zona della Magione, di Sant’Anna e della Vucciria.

Gli scontri delle ultime settimane, che hanno visto le forze dell’ordine bersaglio di lanci di bottiglie, hanno spinto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza alla tolleranza zero: il Prefetto ha disposto l’impiego di 500 agenti in più, mentre tocca a Palazzo delle Aquile imporre divieti nel tentativo di eliminare possibili pericoli.

La nuova ordinanza prevede che nei fine settimana, ossia venerdì, sabato e domenica da domani fino al 31 luglio, la somministrazione e la vendita da asporto di bevande (dalle 21 alle sette dell’indomani mattina) avvenga solo in contenitori di plastica e non di vetro o di “altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare l’incolumità personale”. Le bibite andranno consumate dentro i locali o portate all’esterno in contenitori di plastica ma versate dal venditore, a cui toccherè rimuovere anche il tappo dalle bottiglie di plastica. La disposizione varrà anche per i distributori automatici e sono previste multe da 500 a 5 mila euro.