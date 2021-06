Riaperture, Sicilia prima per prenotazioni al ristorante

PALERMO – La Sicilia al primo posto in Italia per le prenotazioni online al ristorante, con Palermo che registra un +11%. L’Isola è seguita dal Veneto (+12%) e dalla Liguria (+10%). Un aumento che si rileva nella settimana che va dall’1 al 6 giugno. È quanto emerge da un’indagine condotta da The Fork, l’applicazione online leader. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma, nella prima settimana di giugno c’è stato un incremento delle prenotazioni del 108% in più rispetto alla prima settimana di riaperture. Ma c’è anche chi, tra i ristoratori, non avendo spazi all’esterno non rientra in questo trend perché è ripartito soltanto dal primo giugno.

I dati lasciano ben sperare in una ripresa. La limitazione che si riferisce ai posti a sedere al tavolo non ha scoraggiato chi aveva voglia di una cena o un pranzo al ristorante. A distanza di un mese dalla riapertura il settore della ristorazione sta riprendendo la sua attività.

“Rispetto al periodo passato c’è stato un incremento delle prenotazioni online del 40% – commenta Giuseppe Meli del ristorante ‘Al 59’ – ma niente di clamoroso si continua a lavorare poco. I clienti non sono tanti: mancano i turisti in città e i palermitani hanno cambiato le loro abitudini. I famosi pullman con a bordo tanti turisti sono un miraggio”. “Leggermente incrementate – aggiunge il gestore de ‘La locanda del gusto’ – la prenotazione tramite app è un processo che è in crescendo già dall’anno scorso. Rispetto, invece, al primo periodo di riapertura di quest’anno registriamo un lieve aumento. La prenotazione online è un metodo che riteniamo utile e per questo incoraggiamo la nostra clientela a utilizzarla”. Un’inversione di tendenza, rispetto a quanto rivelato dai dati di The Fork, è stata registrata nel ristorante e lounge bar ‘Atmosfera’, a dirlo è Morena. “Abbiamo ricevuto molte più prenotazioni durante l’ultima settimana del mese di maggio, rispetto a quella di giugno. Purtroppo gli alberghi ancora chiusi in zona – aggiunge -ci penalizzano un po’ ma confidiamo nella riapertura e nell’arrivo dei turisti”.

Con il passaggio dell’Italia in zona bianca si può stimare un aumento dei coperti, perché implica l’assenza di coprifuoco e limitazioni alle aperture, ma la mascherina probabilmente resterà d’obbligo. Dopo un lungo periodo di chiusure e restrizioni c’è voglia di ritrovare un po’ di sana socialità a tavola.