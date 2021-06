“Serve sangue per Amalia” L’appello della famiglia

La giovane è stata travolta in via Etnea due giorni fa.

CATANIA – È stata travolta due giorni fa nella centralissima via Etnea di Catania. Ancora si cerca il pirata della strada che ha lasciato Amalia, 18 anni, sull’asfalto senza soccorrerla. Mentre la polizia locale cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente, intanto la giovane lotta in ospedale. Amalia è ricoverata al Policlinico di Catania e dovrà sottoporsi ad alcuni delicati interventi chirurgici. La famiglia, da ieri ha lanciato un appello – attraverso l’hashtag #undonoperAmalia – per le donazioni di sangue. Il gruppo sanguigno della 18enne è A positivo. Per chi vuole aiutare Amalia deve recarsi al padiglione 7 del Policlinico a digiuno.

Alla catena social si è unita anche Giulia Grillo, ex ministra alla Salute. “La giovane Amalia è stata travolta il 9 giugno in via Etnea, a Catania, da una moto pirata. Ha riportato diverse fratture, tra cui quella di tibia e perone e del bacino. Non è in pericolo di vita ma le condizioni sono serie: sono almeno 3 le operazioni a cui si dovrà sottoporre e la aspetta un lungo percorso di recupero. I familiari hanno diffuso la richiesta di sangue per la giovane che si trova ricoverata al Policlinico di Catania. Il gruppo sanguigno della 18enne è A positivo.Per donare bisogna recarsi al padiglione 7 del policlinico di #Catania. Aiutiamo questa ragazza, facciamo vedere quanto riusciamo ad essere generosi”.