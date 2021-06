Taormina, il Pd riparte dal turismo e lancia la sfida al governo Musumeci

Il Pd siciliano si riunisce domani a Taormina, nei giardini di Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, per discutere del turismo e dei mancati interventi a favore di un comparto col dibattito “Turismo e rilancio: ripartiamo dalla Sicilia”. “Purtroppo non possiamo far finta di nulla e che vada tutto bene. La verità è che il governo Musumeci ha prodotto solo disastri. Non è stato in grado – afferma il segretario regionale, Anthony Barbagallo – di distribuire risorse economiche e ristori, previsti sia dalla Finanziaria dell’anno scorso sia di quest’anno, in favore delle strutture ricettive, delle aziende che si occupano di spettacoli dal vivo, dei tour operator e delle agenzie di viaggio, delle guide turistiche e naturalistiche. L’estate è ormai alle porte, il mondo riparte ma in Sicilia tutto resta fermo e le risorse economiche sono solo annunciate dalla propaganda di un governo sordo alle richieste di aiuto da parte delle categorie del comparto turismo”.

La giornata di Taormina si aprirà con i saluti del sindaco Mario Bolognari e del segretario provinciale del PD Messina, Nino Bartolotta. Dopo la direzione regionale, via ai tavoli tematici: alle 12:30 si discuterà su “Sicilia oltre la crisi: interventi strutturali per il turismo”; alle 16 è in programma il tavolo “cinema e spettacolo dal vivo chiusi per covid” e infine, alle 18, l’incontro su “Destinazione Sicilia: ripartiamo dal turismo”. Tra i partecipanti il deputato nazionale Pd alla Camera Pietro Navarra, i deputati regionali Antonello Cracolici e Nello Dipasquale, i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone. E ancora Nico Torrisi, amministratore di Sac-Catania e Cleo Li Calzi, componente del cda di Gesap Palermo, i tour operator Filippo La Ferla e Dario Ferrante, il presidente di Federalberghi riviera Ionica, Pierpaolo Biondi.

Tra gli interventi previsti inoltre: Filippo Patanè, operatore del turismo balneare, Giovanni Masaniello, presidente F.G.S. (Federazione associazione provinciale guide turistiche della Regione Siciliana); Egidio Bernava, presidente di Agis Sicilia; Lino Chiechio, Taormina Film Festival; il promoter Carmelo Costa e Nuccio La Ferlita, manager di “Musica & suoni”; Gerard Schuler, presidente Federalberghi Taormina; Nicola Salerno, managing director incoming e Giuppi Siracusano, responsabile del dipartimento “Turismo e isole minori” del PD Sicilia. I lavori dei tavoli tematici saranno – in parte – diffusi sulla pagina Facebook del PD Sicilia. (ANSA).