Udc, Carmelo Sgroi coordinatore politico del Comune di Catania

CATANIA – Il coordinatore politico regionale dell’UDC On. Decio Terrana, sentito il vice coordinatore regionale della sicilia orientale Carmelo Pellegriti, nomina Carmelo Sgroi coordinatore politico del comune di Catania. L’UDC sta organizzando il partito, viste le continue richieste di adesioni del comune di Catania, con gente di altissimo spessore professionale, politico ed umano. Oggi c’è voglia di un partito di centro che sappia rappresentare una nuova piattaforma politica che diventi la nuova casa dei Moderati. L’UDC ritiene che debbano essere i partiti a governare la politica e non forze esterne.

Ecco perché serve costruire un centro forte con un’identità politica e culturale chiara, che metta al centro i giovani e il lavoro. Carmelo Sgroi dichiara: ”Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del nostro territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati dell’UDC. Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini. Mi spenderò con passione, entusiasmo e determinazione per portare avanti una politica al servizio dei miei concittadini, con l’obiettivo di dare il mio contributo allo sviluppo del mio comune”.

L’on Decio Terrana dichiara: “Sono contento per la scelta posta in essere relativa al nuovo coordinatore della città di Catania. Carmelo Sgroi è un uomo capace, leale e intelligente . Insieme a tutti gli amici che credono ai valori della dottrina sociale vorremmo costruire, attraverso una forza moderata, il futuro della Sicilia e dell’Italia.

Per un Paese in cui l’uomo, la famiglia, i giovani siano al centro della vita socio-economia. Per un’Italia giusta , solidale, che non lasci nessuno indietro”. Il vice coordinatore regionale Carmelo Pellegriti invece dichiara: “Sono convinto che Carmelo Sgroi si spenderà con entusiasmo per portare avanti le problematiche che riguardano la città di Catania , sapendo interpretare i valori dell’UDC che mettano al centro l’uomo e i suoi bisogni.”